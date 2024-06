Auf die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wartet zum Auftakt der UEFA Euro 2024 morgen Abend (im LIGAPORTAL-Liveticker) wohl einer der Favoriten auf den Titel: Frankreich. In der laut Weltrangliste schwierigsten Gruppe dieser EM, tritt das ÖFB-Team im ersten Spiel gegen „l'équipe tricolore“ rund um Superstar Kylian Mbappe an, kann aber auf enorme Rückendeckung einer Armada an österreichischen Fans hoffen. Dass bei den Franzosen aktuell eher die heimische Innenpolitik, als das Match gegen die Österreicher in den Köpfen steckt, lässt die ÖFB-Kicker wie Konrad Laimer kalt.

Patrick Pentz (27) wird gegen Frankreich im Tor beginnen.

8,9 perfekte Trainingstage

Man wolle sich ohnehin nur auf sich selbst konzentrieren, stehe vor einem enorm schwierigen Auftakt in diese Europameisterschaft, so Konrad Laimer bei der heutigen ÖFB-Pressekonferenz in Düsseldorf. Für Teamchef Ralf Rangnick und sein Team beginnt morgen die heikle Phase, der man mit extremer Vorfreude entgegenblickt. Man habe 8,9 perfekte Trainingstage hinter sich und freue sich bereits auf den Auftakt, so der 65-jährige Deutsche.

Start-Elf steht größtenteils

Wer morgen gegen den Weltmeister von 2018 startet ist zu einem großen Teil bereits fixiert.

Tor: Dass im Tor Patrick Pentz beginnen wird, hat Teamchef Rangnick bereits bestätigt. Nach einer starken Saison bei Bröndby IF und überzeugenden Leistungen im ÖFB-Team, nicht zuletzt beim 1:1 in der Nations League gegen die Franzosen, hat der 27-jährige Salzburger sein Leiberl fix.

Verteidigung: Ebenso fix ist, dass Posch, Danso und Mwene in der Abwehr starten. Wer jedoch in der Innenverteidigung neben Danso auflaufen wird, ist aktuell noch nicht sicher. Als Favoriten sehen Experten den Gladbacher und Ex-Salzburger Maximilian Wöber, der auch in den Testspielen zu überzeugen wusste.

Mittelfeld: Da haben die Mittelfeld-Staubsauger Nicolas Seiwald und Konrad Laimer wohl einen sehr intensiven Abend vor sich. In einem Spiel in dem man wohl eher gegen als mit dem Ball arbeiten wird müssen, steht und fällt das Team wohl mit diesen beiden Charakteren und deren Leistung. Offensiv hat Christoph Baumgartner, der seit Wochen in Höchstform agiert, seinen Platz fix.

Ebenso Marcel Sabitzer, der mit Borussia Dortmund vor zwei Wochen noch im Champions-League-Finale gegen Real Madrid stand. Offen ist jedoch die Position am rechten Flügel. Gegen Serbien war hier Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) überzeugend. Ob er beginnt oder Rangnick eine Überraschung aufbietet, wird sich zeigen.

Sturm: Nachdem Michael Gregoritsch auf eine starke Frühjahrssaison mit dem SC Freiburg zurückschauen kann und gemeinsam mit Christoph Baumgartner (RB Leipzig) bester Torschütze unter Teamchef Rangnick ist, wird er im Sturm beginnen. Zumal Marko Arnautovic in dieser Saison des Öfteren an Verletzungen litt und deshalb bei Inter Mailand die meiste Zeit die „Joker-Rolle“ inne hatte.

Zuversicht trotz Nummer 2 der Welt

Beim ÖFB-Team ist man jedenfalls voller Zuversicht, dem großen Favoriten gleich zum Auftakt ein Bein stellen zu können. „Wir müssen aber vermutlich eine Leistung zeigen, die wir auch in unseren besten Spielen noch nicht gezeigt haben, um morgen gewinnen zu können“, so Rangnick. Er sei aber überzeugt, dass das Team eine solche Leistung auf den Platz bringen könne.

Frankreich gewarnt

Dass die Franzosen neben der heimischen Innenpolitik aber auch die Österreicher im Auge haben, ließ man auf der heutigen Pressekonferenz durchblicken: „Sie sind ein solides Team, dessen Coach das Gegenpressing quasi erfunden hat. Außerdem sind sie überall für ihre Blitzstarts bekannt“, so Arnautovic-Clubkollege Marcus Thuram.

Ein solcher Blitzstart wäre wohl die beste Grundlage für eine erfolgreiche EURO 2024.

Siehe auch:

EM: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick & Konrad Laimer vor Frankreich-Match

Peter Stöger: „Habe im Gefühl, dass es Baumgartners EM werden könnte"

Fotoquelle: Daniel Scharinger