Keine Angst vor dem Mitfavoriten: Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen Frankreich. "Wir wissen, wie gut der Gegner ist", sagte der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor dem Spiel (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) in Düsseldorf: "Wir wissen aber auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können. Wir freuen uns alle unbändig darauf."

Rangnick und Co. treffen am Montag auf Frankreich

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

"Wir wollen unser Gesicht zeigen, wie wir als Mannschaft spielen können"

FC Bayern Münchens Konrad Laimer, der in der Startelf stehen wird, stimmte seinem Trainer zu. Die Mannschaft sei schließlich top vorbereitet. "Jetzt kann es eigentlich losgehen", sagte der 27-Jährige: "Wir wollen unser Gesicht zeigen, wie wir als Mannschaft spielen können."

Doch während sich Österreich vor dem Start in die Europameisterschaft ausschließlich auf sportliche Themen fokussieren kann, muss sich das französische Team mit vielen politischen Fragen und dem Rechtsruck im eigenen Land auseinandersetzen. Einen möglichen Vorteil sehen die Österreicher darin aber nicht. "Wir schauen auf uns. Es ist wichtig, was wir auf dem Platz zeigen", sagte Laimer.

Die Rückkehr nach Düsseldorf weckt dabei gute Erinnerungen bei Laimer und Rangnick. Mit RB Leipzig feierten der Mittelfeldspieler und der Trainer im Januar 2019 in der Bundesliga einen 4:0-Erfolg bei der Fortuna, Laimer glänzte mit einem Tor und einer Vorarbeit. "Dann weißt du ja, was du zu tun hast", sagte Ralf Rangnick lachend in Richtung seines Spielers.

