Danny Makkelie leitzet die Partie Deutschland gegen Ungarn

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie leitet das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM. Die UEFA setzte den 41-Jährigen am Montag für die Partie gegen Ungarn (Mittwoch, 18 Uhr/ARD und MagentaTV). Makkelie wird zum dritten Mal ein Spiel der DFB-Elf bei einem großen Turnier pfeifen: So leitete der Polizist das Achtelfinal-Aus bei der vergangenen Euro gegen England (0:2), zudem das 1:1 gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar.

Makkelie gilt als erfahren, aber auch umstritten - Arroganz-Vorwürfe begleiten seine Karriere. So machte etwa Borussia Dortmund in der vorvergangenen Saison schlechte Erfahrungen mit Makkelie, der seit 2011 FIFA-Schiedsrichter ist. Beim Achtelfinal-Aus gegen den FC Chelsea im März 2023 fühlte sich der BVB verpfiffen. Berater Matthias Sammer bezeichnete Makkelie als "sehr, sehr arroganten Menschen", Klubchef Hans-Joachim Watzke sagte dem SID damals: "Man hatte immer das schlechte Gefühl, dass er der wichtigste Mann auf dem Platz sein wollte."

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann echauffierte sich einst über den Niederländer, den er für die 0:1-Niederlage in der Champions League mit RB Leipzig in der Vorrunde 2020/2021 bei Paris St. Germain verantwortlich machte. "Der Elfmeter war ein Witz", schimpfte Nagelsmann über den Siegtreffer für PSG durch Neymar - Marcel Sabitzer hatte Angel Di Maria zuvor gar nicht berührt. "So etwas auf Champions-League-Niveau, das ist schon echt traurig", meinte Nagelsmann.

