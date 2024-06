Das ÖFB-Team verlor zum Auftakt der UEFA Euro 2024 gegen Vize-Weltmeister Frankreich in der Gruppe D in Düsseldorf unglücklich mit 0:1 (0:1). Ein Wöber-Eigentor (38.) war schlussendlich ausschlaggebend. Nachfolgend die Einzelkritiken der ÖFB-Spieler.

Der agile, fleißige Christoph Baumgartner hatte vor der Pause die Toptorchance zur 1:0-Führung für Österreich und scheiterte nach prima Sabitzer-Zuspiel allein vor und an Frankreich-Keeper Maignan.

Pentz & Danzo beste ÖFB-Kicker

Patrick Pentz (2): Bei der ersten Topchance von Kylian Mbappe im kurzen Eck auf dem Posten und noch dran. Beim Gegentreffer chancenlos, stark im Eins-gegen-Eins gegen Mbappe kurz vor der Pause. Nach der Pause vergrößerte er sich gut gegen den französische Kapitän, der allein vor dem 27-jährigen Salzburger dann neben das Tor schlenzte.

Stefan Posch (3): Ließ Mbappé in Minute 9 laufen und hatte meist über seine Seite die schnellen Hernandez und den Neo-Stürmer von Real Madrid als Gegenspieler. Leistete allerdings allgemein solide Abwehrarbeit. In der Offensive tat sich der Bologna-Spieler jedoch schwer.

Kevin Danso (2): Der Lens-Legionär war anfangs des Öfteren der einen oder anderen Attacke der Franzosen ausgesetzt. In Summe aber eine stabile Leistung gegen die starke Offensive der Franzosen. Nach der Pause musste er Mbappé laufen lassen, hatte aber Glück, dass der französische Kapitän die Chance nicht nutzte.

Maximilian Wöber (3): Der Wiener kassierte früh eine Gelbe Karte nach einem Foul an Dembelé. Kurz darauf unterlief ihm unglückliches Eigentor nach Rechtsflanke von Mbappé . Wurde nach der Pause mit akuter Gelb-Rot-Gefahr für Gernot Trauner ausgetauscht.

Philipp Mwene (3): Er brauchte zunächst ein wenig Eingewöhnung, mit Fortdauer der ersten Halbzeit kam er aber immer wieder zu Flankenmöglichkeiten und hatte Dembelé weitestgehend gut im Griff, kassierte dann Gelb. Vor dem Gegentor leistete er sich einen Abspielfehler auf Vorbereiter Mbappe. Nach der Pause war dann offensiv nicht viel zu sehen.

Nicolas Seiwald (3): Der RB Leipzig-Legionär war stets umtriebig und gewohnt absoluter Kämpfer im Mittelfeld. Gegen die starken Franzosen war er stets präsent und versuchte die Mitte zu schließen.

Florian Grillitsch (3): Der ruhige Ballverteiler von der TSG Hoffenheim spielte auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld, konnte allerdings nicht wirklich Akzente setzen, brachte gegen die schnellen und wendigen Franzosen seine Stärken nicht wirklich zur Geltung. In seinem 44. Länderspiel wurde der 28-Jährige nach einer Stunde für Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) ausgewechselt.

Konrad Laimer (3): Fleißig wie immer und absoluter Aktivposten, sowohl in der Offensive als auch Defensive. Der FC Bayern-Akteur konnte mit seinem Tempo immer wieder Löcher reißen, kam aber auch nicht wirklich in aussichtsreiche Positionen.

Christoph Baumgartner (3): Der Offensivmann hatte nach 35 Minuten die beste Möglichkeit, als er an Maignan aus kurzer Distanz scheiterte. Es war jedoch die einzige Möglichkeit für die ÖFB-Auswahl. Auch nach der Pause immer wieder bemüht. Hatte aber einen schweren Stand gegen die Defensive der Franzosen und rieb sich regelrecht auf. Sah nach einer unglücklichen Aktion gegen Torhüter Maignan die gelbe Karte.

Marcel Sabitzer (3): An ihm lief das Spiel in der ersten halben Stunde komplett vorbei. Mit Fortdauer kam der BVB-Leistungsträger aber besser ins Spiel und war dann auch an so manchen Aktionen involviert. Trotzdem kam auch der Oberösterreicher nicht zum Abschluss.

Michael Gregoritsch (4): Der SC Freiburg-Legionär wurde anfangs kaum im Spiel eingebunden. Er schlug die Flanke auf Sabitzer vor der besten Chance Österreichs in Halbzeit eins. Zugleich war es seine auffälligste Aktion. Ansonsten hatte die Nummer 11 wenig zu bestellen und machte schließlich nach einer Stunde für Arnautovic Platz.

Marko Arnautovic (4): Der für Gregoritsch gekommene Inter-Stürmer versuchte sofort ins Spiel zu finden, hatte aber ebenso wie sein Vorgänger einen schweren Stand.

Patrick Wimmer (3): Mit seinem Tempo über die rechte Seite, versuchte er noch Schwung in die Offensive zu bringen. Er hatte mit Hernandez aber einen noch schnelleren Gegenspieler, was die Sache nicht erleichterte. Dennoch belebte der VfL Wolfsburg-Akteur das ÖFB-Teamspiel.

Gernot Trauner (3): Der 32-jährige Linzer agierte in der Innenverteidigung souverän und ließ sich nicht anmerken, dass der Feyenoord-Kapitän zuletzt angeschlagen war.

Alexander Prass: zu kurz eingesetzt

Romano Schmid: zu kurz eingesetzt

Fotocredit: Christian Fauland