Wegen des drohenden Unwetters im Westen Deutschlands bleiben die offiziellen Fan-Zonen im EM-Standort Düsseldorf am Dienstag geschlossen. Das teilte die Stadt mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dienstag lokal vor teils schweren Gewittern mit extremem Unwetterpotenzial.

Die Fan-Zonen in Düsseldorf bleiben Dienstag geschlossen

Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Kenny Beele/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Kenny Beele/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Kenny Beele

"Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung der Fan Zones", schrieb die Stadt Düsseldorf. Ob auch andere Fan-Zonen in Nordrhein-Westfalen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, war zunächst unklar. In NRW werden außerdem in Dortmund, Gelsenkirchen und Köln Partien ausgetragen.

Am Dienstag finden zwei EM-Spiele statt: In Gruppe F trifft ab 18.00 Uhr (live auf ligaportal) die Türkei in Dortmund auf Georgien. Um 21.00 Uhr (live auf ligaportal) steigt Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in Leipzig gegen Tschechien in das Turnier ein.

