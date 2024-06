Traut Portugal bei der EM den Titel zu: Luis Figo

Foto: AFP/SID/JULIEN DE ROSA

Fußball-Ikone Luis Figo traut seinem Land den Titelgewinn bei der EM in Deutschland zu. "Portugal ist eine dieser fünf oder sechs Mannschaften, die mit großer Zuversicht in das Turnier gehen werden - und warum auch nicht?", sagte der 51-Jährige angesprochen auf einen möglichen zweiten EM-Triumph der Selecao nach 2016 in deiner Talkrunde.

Für den 127-maligen Nationalspieler werde es aber "auf kleine Momente ankommen, daher ist es immer schwierig, etwas vorherzusagen", sagte der Botschafter der WM 2030. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo starten am Abend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig gegen Tschechien ins Turnier.

"Ich denke, Portugal hat im Moment eine starke Mannschaft, mit einer guten Balance von sehr erfahrenen Spielern und jüngeren Spielern, die gerade anfangen, sich auf internationalem Niveau zu etablieren", sagte Figo, der bei der EM 2000 zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war. 2004 verpasste er den Titel mit Portugal im eigenen Land dramatisch durch eine 0:1-Finalniederlage gegen Griechenland.

© 2024 SID