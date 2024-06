Nicht zu früh reden: Diallo (r.) mit Mbappe und Trainer Didier Deschamps

Die französische Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrer Sorge um Superstar Kylian Mbappe zum Abwarten gezwungen. "Die Nachrichten waren recht beruhigend, es ist keine kurzfristige Operation geplant", sagte Verbandspräsident Philippe Diallo am Dienstag während einer Pressekonferenz im Team-Camp in Paderborn: "Es ist noch zu früh, um einen Zeitplan für seine weitere Teilnahme am Turnier zu nennen."

Dementsprechend würden weitere Informationen seitens der Team-Ärzte gesammelt, "um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt". Mbappe war im EM-Auftaktspiel gegen Österreich (1:0) in Düsseldorf bei einem Zusammenprall mit Kevin Danso die Nase gebrochen. Der 25-Jährige wurde in der Nacht in der Uni-Klinik behandelt.

Frankreich spielt am Freitag in Leipzig sein zweites Gruppenspiel gegen die Niederlande.

