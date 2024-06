Ungarns Trainer Marco Rossi

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem EM-Gastgeber hat Ungarns Trainer Marco Rossi voller Ehrfurcht von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gesprochen - insbesondere von seinem Gegenüber Julian Nagelsmann. Dieser sei "ein absoluter Topklasse-Trainer", noch besser als seine Vorgänger Joachim Löw und Hansi Flick, sagte der Italiener: "Es wird sehr hart für uns."

Die Deutschen seien überhaupt "der härteste Gegner im Moment. Wir brauchen das perfekte Spiel", betonte Rossi. Ziel sei es, beim Aufeinandertreffen in Stuttgart am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) "einen Punkt" mitzunehmen, um nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz die Chance auf das Weiterkommen in Gruppe A zu erhalten. Der ungarische Coach kündigte hierzu "zwei, drei Wechsel" an.

Im ersten Spiel am vergangenen Samstag in Köln habe er sich "zum ersten Mal geschämt für meine Mannschaft", sagte Rossi, der mit Ungarn in drei Pflichtspielen gegen die DFB-Elf unbesiegt ist (ein Sieg, zwei Unentschieden). Ein klarer Fingerzeig? Nein, sagte der Coach: "Es ist nicht mehr die deutsche Mannschaft, gegen die wir vor zwei Jahren in der Nations League gespielt haben."

