Ungarns Spieler haben etwas gutzumachen

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem EM-Gastgeber hat Ungarns Andras Schäfer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin die Favoritenrolle ganz klar der deutschen Nationalmannschaft zugeschoben. Die DFB-Auswahl verfüge über "eine riesige Auswahl an Topspielern", sagte Schäfer vor dem Spiel in Stuttgart am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

"Aber wir dürfen uns nicht auf die Individualisten konzentriere. Wir müssen versuchen, das Spiel knapp zu gestalten und unsere Gelegenheiten zu ergreifen. Dann können wir auch Tore erzielen", erklärte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Nach dem 1:3 zum EM-Auftakt gegen die Schweiz steht Ungarn unter Druck, mit einer zweiten Niederlage dürfte das Aus in der Vorrunde kaum noch abzuwenden sein. Neben den Teams auf den Plätzen eins und zwei erreichen auch die vier besten Dritten der sechs Gruppen das EM-Achtelfinale. Ungarn ist seit drei Begegnungen gegen Deutschland unbesiegt.

