UEFA will Aufmerkamkeit für ihre Kampagne generieren

Foto: AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Die UEFA will am zweiten Spieltag der Fußball-EM mit verschiedenen Aktionen und Aktivitäten Aufmerksamkeit für ihre Kampagne "Get Trained, Save Lives" (Lerne wie, rette Leben) generieren. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, wird die "im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der UEFA und dem europäischen Rat für Wiederbelebung (ERC) entstandene Kampagne" mittels "TV-Spots sowie auf den Großbildschirmen und den LED-Werbebanden sowie in den sozialen Medien" beworben.

Überdies gibt es interaktive Angebote für Fans auf get-trained.com. In den EM-Städten soll es Stände geben, an denen Fans sich "mit Reanimationsmaßnahmen vertraut machen und eine Herzdruckmassage ausprobieren" können, teilte die UEFA mit.

Auch die EM-Teilnehmer haben Schulungen zu Herz-Lungen-Wiederbelebung in ihren Mannschaftsquartieren absolviert. Laut UEFA sei die "Initiative auch auf Referees, Mitarbeitende und Volunteers ausgeweitet" worden.

Das Ziel der Kampagne sei es, "das Bewusstsein für einen plötzlichen Herzstillstand zu verbessern und die Öffentlichkeit darin zu schulen, wie man im Notfall wirksam helfen kann".

