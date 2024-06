Yakin bei der EURO in Deutschland

Der Schweizer "Nati"-Coach Murat Yakin hält viel von seinem deutschen Amtskollegen Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer habe "eine gute Präsenz, ist sehr souverän, hat ein gutes Auftreten, ist dazu modern", sagte Yakin der Sportbild. Nagelsmann sei dazu noch "jung und hat doch schon sehr viel Erfahrung gesammelt". Nicht nur dessen EM-Kader zeige, "dass er mutige Entscheidungen treffen muss und kann".

Yakin trifft mit der Schweiz im abschließenden Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag auf Deutschland. Zuvor geht es für die Schweizer am Mittwoch (beide Spiele 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Köln gegen Schottland. Das Auftaktspiel hatte die Schweiz gegen Ungarn 3:1 gewonnen.

Für Yakin (49) ist die DFB-Auswahl "Top-Favorit" auf den Titel, wegen des Heimvorteils und wegen "herausragender Fußballer wie Florian Wirtz, Toni Kroos und Jamal Musiala". Dazu habe sich die Mannschaft stabilisiert. Dank Nagelsmann. "Einen Toni Kroos zurückzuholen, das braucht auch Mut", sagte Yakin und lobte: "Er hat viel Erfahrung, strahlt Ruhe aus und macht die Mitspieler stark."

Den früheren Bundesligaprofi (Stuttgart, Kaiserslautern) reizt Deutschland auch als Trainer. Yakin sagt: "Ich fokussiere mich voll auf die Nationalmannschaft. Aber klar: Wenn man als Spieler schon einmal in der Bundesliga war, dann ist der Reiz da. Die Bundesliga ist schon genial. Fast jedes Spiel ist ausverkauft. Tolle Vereine und Fans. Das möchte man sicher irgendwann erleben."

