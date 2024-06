Spendiert einen freien Tag: Domenico Tedesco

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco genießt trotz der blamablen Niederlage des Geheimfavoriten zum Auftakt der Fußball-EM gegen die Slowakei (0:1) weiter das Vertrauen des Verbandes. "Wir stehen zu 200 Prozent hinter den Entscheidungen, die wir mit ihm besprochen hatten", sagte Sportdirektor Frank Vercauteren am Mittwoch mit Blick auf den Deutsch-Italiener: "Ein Trainer ist natürlich auf Ergebnisse angewiesen, aber auch auf so viel mehr."

Außer Vercauteren äußerte sich am Mittwoch niemand im belgischen Quartier in Ludwigsburg. Tedesco hatte seinen Schützlingen den Tag freigegeben. Erst am Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf das vorentscheidende zweite Gruppenspiel am Samstag in Köln gegen Rumänien (21.00/ZDF und MagentaTV) mit einem Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

© 2024 SID