Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht im Falle eines Sieges gegen Ungarn (ab 18.00 Uhr) sicher im EM-Achtelfinale - unabhängig vom Ausgang des Abendspiels zwischen Schottland und der Schweiz (21.00 Uhr/beides ARD und MagentaTV). Das steht nach dem 2:2 zwischen Kroatien und Albanien fest.

Der Grund: Deutschland könnte zwar auch mit sechs Punkten in der Gruppe A noch auf Rang drei abrutschen, falls die Schotten am Abend die Schweiz schlagen. Doch selbst dann wird das DFB-Team sicher zu den vier besten Gruppendritten gehören, da in den Gruppen B und C der Dritte nicht mehr auf sechs Punkte kommen kann.

