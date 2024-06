Die Schotten schworen sich weit vor Anpfiff ein

Rund 30.000 Schotten haben sich bei einem Fanmarsch zum Kölner Stadion auf das immens wichtige EM-Duell mit der Schweiz eingestimmt. Die berühmte "Tartan Army" ging am frühen Mittwochabend von einer S-Bahnhaltestelle im Westen der Domstadt rund zwei Kilometer in Richtung der Arena.

Immer wieder hallte "No Scotland, No Party" durch die Straßen, an der Spitze der Massen liefen einige Dudelsackspieler. Auch Anwohner mischten sich vereinzelt unter die britischen Fans, die schon in den vergangenen Tagen das Kölner Stadtbild geprägt hatten. Die Kölner Polizei sprach auf SID-Anfrage von einem "weitgehend störungsfreien Verlauf". Auch die Schweizer hatten einen Fan-Marsch organisiert. An diesem nahmen laut Polizei-Angaben rund 5000 Menschen teil.

Schottland steht in Gruppe A nach dem desolaten 1:5 zum Auftakt gegen Deutschland unter Druck. Den Schweizern winkt ab 21.00 Uhr (ARD und Magenta TV) dagegen der vorzeitige Einzug in die K.o.-Phase. Das erste Spiel hatten die Eidgenossen ebenfalls in Köln 3:1 gegen Ungarn gewonnen.

