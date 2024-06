Toni Kroos will nicht nachlassen

Nach dem Erfolg über Ungarn (2:0) will Toni Kroos mit der deutschen Nationalmannschaft den Gruppensieg bei der EM - um die Geister der Vergangenheit zu verjagen und zudem ein Zeichen an die Konkurrenz zu senden. "Es ist auch ein Statement, in der Gruppe Erster zu werden", sagte der Routinier bei RTL, "und es ist wichtig, diesen Lauf beizubehalten."

Die Qualifikation für das Achtelfinale steht schon nach zwei von drei Spielen fest, im Gruppenfinale gegen die Schweiz gebe es nun aber "keinen Grund, kein Vollgas zu geben. Das hat uns in dem einen oder anderen Turnier gekillt. Wir müssen uns ein Stück weit regenerieren und dann Sonntagabend Vollgas geben." Es solle daher "nicht zu viel Ruhe einkehren", sagte Kroos bei MagentaTV: "Es gibt wenig Grund, dass jetzt Druck abfällt, weil wir ein größeres Ziel haben als nur das Achtelfinale."

