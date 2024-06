Kasper Schmeichel freut sich auf die Revanche für das verlorene EM-Halbfinale von 2021 (1:2 n.V). Vor dem Wiedersehen mit England im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (18.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) fiebert der dänische Nationaltorhüter vor allem der Unterstützung der Fans entgegen: "Es ist toll, dass wir so viele Menschen im Rücken haben. Ich will mit ihnen den Sieg feiern, das ist für mich die größte Motivation."

Kasper Schmeichel spielt mittlerweile in Anderlecht

Foto: AFP/AFP/DAMIEN MEYER

Ein ganz besonderer Anhänger der Dänen wird auch im Frankfurter Stadion zugegen sein. Der dänische König Frederik hat seinen Besuch angekündigt, genauso wie der britische Thronfolger Prinz Willam. "Ich bin ein großer Fan unseres Königshauses. Es ist eine große Ehre, dass der König uns unterstützt", sagte der 37-Jährige vom Royal Sporting Club Anderlecht: "Natürlich haben wir im Team darüber gesprochen und ich hoffe, dass wir für ihn gewinnen können."

Neben der Anhängerschaft sieht Schmeichel zudem den Reifeprozess des Teams als möglichen Erfolgsfaktor für das zweite Gruppenspiel. Trotz des am Ende enttäuschenden Turnierstarts gegen Slowenien (1:1) sei die Mannschaft "stärker als vor drei Jahren" und die Partie gegen England eine "neue Herausforderung".

© 2024 SID