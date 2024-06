In wenigen Stunden ist es so weit: Die ÖFB-Elf trifft im zweiten Gruppenspiel der Gruppe D auf die Nationalmannschaft von Polen. Die Partie wird um 18:00 Uhr im Olympiastadion in Berlin über die Bühne gehen und kann wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden. Nachfolgend bildliche Impressionen vor dem richtungsweisenden Gruppenspiel aus Berlin.

Live aus Berlin berichtet für Ligaportal Julian Biereder.

Europameisterschaft 2024, 2. Runde

Polen vs. Österreich

Freitag, 21.06.2024, 18:00 Uhr, Gruppe D, Olympiastadion Berlin, SR: Umut Meler/Türkei.

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Julian Biereder/Ligaportal