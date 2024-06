Dänische Fans vor dem Frankfurter Stadion

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Der englische Kapitän Harry Kane, Prinz William und der dänische König Frederik X. müssen das wechselhafte Wetter am Donnerstag in Frankfurt/Main nicht fürchten. Das Dach der EM-Arena wurde bereits weit vor dem Vorrundenspiel der Three Lions gegen Dänemark (18.00/ZDF und MagentaTV) geschlossen.

Während Bayern-Profi Kane die Engländer auf dem Platz ins Achtelfinale führen will, werden die königlichen Hoheiten auf der Ehrentribüne erwartet. Mit Blick auf die Startaufstellung vertraut England Teammanager Gareth Southgate derselben Elf wie beim Auftakt gegen Serbien (1:0).

