Rumäniens Nationalmannschaft kann am Samstag einer ganzen Generation von Fußballfans in der Heimat ein völlig ungewohntes Gefühl verschaffen. Ein Überraschungssieg gegen Belgien am Abend (21.00 Servus TV) in Köln würde den sicheren Sprung ins Achtelfinale der EM bedeuten - und damit die erste Teilnahme an der K.o.-Runde eines großen Turniers seit 24 Jahren.

Edward Iordanescu will etwas Großes schaffen

"Damit würden wir Geschichte schreiben", sagte Nationaltrainer Eduard Iordanescu: "Es wäre ein fantastisches Beispiel dafür, was Sport und Fußball den Rumänen bedeuten. Nach dem ersten Spiel stand das ganze Land hinter uns, es hat unseren Leuten wirklich geholfen. Ich spüre die Freude und Hoffnung aller Rumänen, das motiviert uns noch mehr."

Rumänien hatte den Auftakt in Gruppe E gegen die Ukraine mit 3:0 gewonnen, es war der erste Sieg für das Land bei einem großen Turnier seit einem Erfolg über England bei der EM 2000.

Belgien dagegen unterlag in seinem ersten Gruppenspiel der Slowakei überraschend mit 0:1. "Wir dürfen den Kontext nicht vergessen", sagte Iordanescu: "Sie sind die Nummer drei der Welt mit sehr guten Spielern, und sie brauchen unbedingt ein gutes Ergebnis. Das wird sehr schwierig für uns, für müssen ein anderes Level erreichen."

