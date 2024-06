Cristiano Ronaldo spielt von Beginn an

Foto: AFP/SID/CHRISTOPHE SIMON

Superstar Cristiano Ronaldo steht auch im Gruppenspiel gegen die Türkei in der portugiesischen Startelf und festigt damit seinen Status als EM-Rekordspieler. Für den 39-Jährige wird es schon das 27. EM-Spiel seiner langen Karriere, sein erstes hatte er 2004 mit erst 19 Jahren absolviert.

Gefolgt wird Ronaldo in der Liste der Rekordspieler von seinem Teamkollegen Pepe (21 Spiele), der in Dortmund ebenfalls von Beginn an zum Einsatz kommt und mit 41 Jahren und 117 Tagen zudem ältester EM-Teilnehmer der Geschichte ist. - Die Spieler mit den meisten EM-Einsätzen:

1. Cristiano Ronaldo 27

2. Pepe 21

3. Joao Moutinho (alle Portugal) 19

4. Leonardo Bonucci (Italien) 18

Bastian Schweinsteiger (Deutschland) 18

6. Gianluigi Buffon (Italien) 17

Giorgio Chiellini (Italien) 17

