Zum jetztigen Zeitpunkt führt unser Team die Wertung der besten Drittplatzierten bei dieser EM an. Sollte dies so bleiben, wird das Team von Ralf Rangnick in das Achtelfinale der Euro 24 einziehen. Natürlich könnte es bei einem Sieg gegen die Niederlande auch ohne Bedeutung sein, da man dann auf den 2. Tabellenrang rutschen würde. Eine Baustelle gibt es in der Nationalmannschaft allerdings, sie hat mit ihrem Spielstil schon sieben gelbe Karten eingesammelt.

Ralf Rangnick müsste bei Sperren das Team umbauen - Alternativen gibt es mittlerweile bekanntlich genug

Somit führt unser Team eine spezielle Rangliste an, nämlich die Liste der Teams mit den meisten Verwarnungen nach zwei Spieltagen. Max Wöber, Kevin Danso und Philipp Mwene aus der Defensive sind gefährdet. Sollten alle drei ausfallen, hätte der Teamchef ein massives Problem in der Abwehr. Im Mittelfeld sind Konrad Laimer, Christoph Baumgartner und Patrick Wimmer bereits verwarnt. Ebenso hat Marko Arnautovic bereits eine Verwarnung erhalten.

Vier Spieler bei der EM sind bereits nach zwei Runden gesperrt. Rodri aus Spanien, Lukebakio aus Belgien, Bardakci aus der Türkei und Leao aus dem portugiesischem Team. Sie alle sind im Achtelfinale wieder spielberechtigt.