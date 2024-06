Sicher weiter: Virgil van Dijk und die Niederlande sowie Aurelien Tchouameni und Frankreich

Durch die Ergebnisse in der Gruppe B um Titelverteidiger Italien stehen die Fußball-Großmächte Frankreich, Niederlande und England bereits vor ihren letzten Gruppenspielen als Teilnehmer am EM-Achtelfinale fest. Kroatien, das 1:1 gegen die Italiener spielte, hat hat als Dritter in Gruppe B nur zwei Punkte auf dem Konto. Ungarn als Dritter der Gruppe A kommt auf drei.

Frankreich, die Niederlande (jeweils Gruppe D) und England (Gruppe C) weisen nach zwei Spielen bereits vier Punkte auf und wären selbst bei Niederlagen zum Vorrundenabschluss auch im ungünstigsten Fall unter den vier besten Gruppendritten.

Vor diesem Trio hatten Gastgeber Deutschland, Spanien, Portugal und die Schweiz den Einzug in die Runde der besten 16 geschafft. Italien ist durch das 1:1 als Gruppenzweiter ebenfalls im Achtelfinale.

