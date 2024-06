Sylvinhos Albaner schieden in der Vorrunde aus

Albaniens Fußball-Nationaltrainer Sylvinho verließ die EM-Bühne nach dem Vorrunden-Aus erhobenen Hauptes. "Ich bin stolz auf meine Spieler, ich bin stolz auf das Land", sagte der 50-Jährige nach dem 0:1 (0:1) gegen Spanien am Montagabend in Düsseldorf. "Niemand hat uns gedemütigt oder fertiggemacht."

Man habe es bei Albaniens zweiter EM-Teilnahme in der schwierigen Gruppe B geschafft, "gegen drei großartige Nationalteams mitzuhalten", lautete sein Fazit. In der Tat: Gegen Kroatien holten die Albaner ein 2:2, gegen den Titelverteidiger Italien unterlag der Außenseiter 1:2 und trug sich mit dem schnellsten EM-Tor in die Geschichtsbücher ein.

"Die Spieler werden sich ihr Leben lang an diese Partien erinnern", schwärmte Sylvinho. Sein großer Dank galt den lauten und zahlreichen "fußball-fanatischen" Anhänger, nächste Mission soll die erstmalige Qualifikation für eine sein: "Wir müssen immer weiter lernen und wachsen. Die Zeit ist reif, 2026 ist unser Ziel. Wir haben das richtige Werkzeug."

