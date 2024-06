Österreich bestreitet in einer knappen Stunde ab 18 Uhr (LIGAPORTAL-Liveticker) sein drittes und letztes Gruppenspiel der UEFA Euro 2024 gegen die Niederlande. Teamchef Ralf Rangnick muss aufgrund der Verletzung des Torschützen des 1:0 gegen Polen, Gernot Trauner, in der Abwehr umstellen. Der Eigentorschütze des 0:1 gegen Frankreich, Maximilian Wöber, kehrt an die Seite von Philipp Linhart zurück in die Startaufstellung. Außerdem beginnt links hinten Alexander Prass und im Mittelfeld Romano Schmid sowie Patrick Wimmer. Vorne hat Arnautovic wieder den Vorzug gegenüber Gregoritsch erhalten.

DAS SIND DIE AUFSTELLUNGEN

UEFA Euro 2024 - Gruppe D - 3. Spieltag - Olympiastadion Berlin - 18 Uhr Anpfiff

Österreich: Pentz, Wöber, Posch, Seiwald, Arnautovic, Prass, Sabitzer, Grillitsch, Lienhart, Schmid, Wimmer

Niederlande: Verbruggen, Greetruida, Van Dijk, Ake, De Vrij, Depay, Gakpo, Reijnders, Veerman, Malen, Schouten

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (SVK)

Foto: IMAGO