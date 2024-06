DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Foto: AFP/SID/FOCKE STRANGMANN

Verbandspräsident Bernd Neuendorf vertraut im Glauben an ein erfolgreiches EM-Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft voll auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Er versprüht eine unglaubliche Motivation. Julian hat diese tolle Mischung - einerseits ein lockerer Umgangston, gleichzeitig weiß jeder auf dem Platz: Wir sind jetzt fokussiert, wir konzentrieren uns auf das Spiel", sagte das Oberhaupt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Spiegel-Gespräch: "Er hat eine hohe Autorität und eine hohe Akzeptanz."

Im Achtelfinale soll der Weg jedenfalls noch lange nicht enden. "Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Julian hat sehr deutlich gemacht: Das geht deutlich über das Überstehen der Vorrunde hinaus", sagte Neuendorf. Deutschland spielt sein Achtelfinale am Samstagabend in Dortmund gegen den Zweiten der England-Gruppe C.

Die Probleme zum Gruppenabschluss gegen die Schweiz (1:1) sind für Neuendorf kein Anzeichen für Schwäche. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wenn man sieben Spiele in den Blick nimmt, ruft man nicht durch die Bank die gleiche Leistung ab", betonte er: "Auch 2014 hatten wir Spiele, die schwierig waren, zum Beispiel gegen Algerien. In der Mannschaft weiß jeder, dass man es über kurz oder lang mit sehr schweren Gegnern zu tun bekommt. Dennoch erstarrt niemand in Ehrfurcht."

© 2024 SID