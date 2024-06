Was für ein Sommer! Die Euro 2024 elektrisiert ganz Europa, Österreich macht sich realistische Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier und in den USA steigt die traditionsreiche Copa América. Um diese tolle Fußballzeit gebührend zu feiern, kannst du mit der Euro-2024-Rangliste von Betway in drei Etappen richtig absahnen. Sammle Punkte auf der Rangliste und sichere dir Cash-Preise, tägliche Freiwetten und die Chance auf den Hauptpreis: 50.000€-Echtgeld.

Was muss ich wissen?

Wie kann ich teilnehmen? Kund:innen müssen das Angebot auf ihrer Angebote-Seite gelistet haben, um teilnehmen zu können (Einloggen erforderlich). Eine einmalige Anmeldung reicht.

Kund:innen müssen das Angebot auf ihrer Angebote-Seite gelistet haben, um teilnehmen zu können (Einloggen erforderlich). Eine einmalige Anmeldung reicht. Wie sammelt man Punkte? Die Anzahl der Punkte für jede qualifizierende und gewonnene Wette entspricht der Gesamtquote deiner Wette. Beispiel: Eine qualifizierende und gewonnene Wette mit einer Gesamtquote von 8,00 entspricht acht Punkten auf der Rangliste.

Welche Wetten zählen? Kombiwetten ab 3 Auswahlen, Wettkonfiguratorwetten und vorgegebene Wetten.

Wann werden die Preise gutgeschrieben? Echtgeldpreise und Freiwetten werden innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung einer Ranglistenetappe gutgeschrieben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Gibt es verschiedene Ranglisten- und Aktionsetappen?

Ja, der Aktionszeitraum ist vom 14.06. bis zum 15.07.2024 und erstreckt sich über drei Etappen und drei Ranglisten.

Wie sind die Ranglisten aufgebaut?

Insgesamt gibt es drei Ranglisten in den unten aufgeführten Zeiträumen. Einmal angemeldet, behält die Anmeldung von einer zur nächsten Rangliste ihre Gültigkeit. Der Punktestand wird zu Beginn einer neuen Rangliste jeweils auf Null zurückgesetzt.

Rangliste 1: 14.06. - 25.06.2024 (32 Spiele)

14.06. - 25.06.2024 (32 Spiele) Rangliste 2: 25.06. - 03.07.2024 (36 Spiele)

25.06. - 03.07.2024 (36 Spiele) Rangliste 3: 05.07. - 15.07.2024 (15 Spiele)

Welche Spiele qualifizieren für die Rangliste?

Neben ausgewählten Spielen der Euro 2024 in Deutschland sind auch Paarungen der Copa América Teil der Rangliste. Einen Link zu den aufgelisteten Spielen und weitere wichtige Informationen findest du folgend im beigefügten Link.

Kann ich mehrere Wetten auf ein Sportevent platzieren?

Ja, du kannst eine oder mehrere Wetten auf das gleiche Ereignis platzieren, die Anzahl qualifizierender Wetten auf das gleiche Sportereignis ist jedoch auf die ersten fünf Wetten beschränkt.

Wer kann an der Euro-2024-Rangliste teilnehmen?

Die Aktion richtet sich ausschließlich an neue und ausgewählte Betway Kund:innen, die in Österreich ansässig sein müssen, um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können.

Was ist der Hauptpreis?

Bei jeder der drei Ranglisten gibt es 50.000€ Cash für den 1. Platz. Die restlichen Preise werden entweder als Echtgeld- oder Freiwettenguthaben ausgezahlt.

Gibt es einen Mindesteinsatz pro Wette für die Rangliste?

Ja, der Mindesteinsatz pro qualifizierender Wette beträgt 5€.

Was passiert bei einem Gleichstand auf der Rangliste?

Wenn Kund:innen die gleiche Gesamtpunktzahl haben, wird derjenige/diejenige Kund:in höher eingestuft, der/die die Wette mit der höchsten Quote im Vergleich hat. Kommt es im Vergleich immer noch zum Gleichstand, werden Preise 50:50 geteilt.

Wo kann ich die Punkte, Preise und teilnehmenden Spiele einsehen?

Alle Tabellen zu Ranglistenpunkten, Preisen und den teilnehmenden Spielen kannst du in den Angebotskonditionen einsehen.

Wie kann ich Betway kontaktieren?

Unser Kundenservice steht dir rund um die Uhr via Live-Chat zur Verfügung.