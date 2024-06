Klose ist neuer Trainer des FCN

Weiter von Beginn an mit Kai Havertz, oder doch erster Startelfeinsatz für Superjoker Niclas Füllkrug? Miroslav Klose, der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat eine klare Empfehlung: nichts verändern.

"Es ist nicht der Sturm, der Probleme macht. Es ist immer eine Entscheidung vom Trainer, aber ich denke nicht, dass Kai Havertz schlechte Spiele gemacht hat", sagte der Weltmeister von 2014 nach seinem ersten Training als Chefcoach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Auf Havertz hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann in den drei Vorrundenspielen gesetzt. Der Arsenal-Star geht weite Wege, erzielte aber noch kein Tor aus dem laufenden Spiel. Den Dortmunder Füllkrug, als Einwechselspieler gegen Schottland (5:1) und die Schweiz (1:1) mit Torerfolg, sieht der frühere Weltklassestürmer Klose (46) in seiner aktuellen Rolle perfekt eingesetzt für das Team. Es sei "auch wichtig, dass man immer Spieler hat, die reinkommen und einen Unterschied machen können", erklärte Klose: "Jeder weiß, was Füllkrug kann."

