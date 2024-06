Bundestrainer Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Der Glaube an einen EM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft schwindet. Das ergab eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage der Sport-Marketing-Agentur ONE8Y. Gaben nach dem Vorrundensieg gegen Ungarn (2:0) noch 54 Prozent der Befragten an, dass sie mit einem Erfolg des Gastgebers im Endspiel am 14. Juli in Berlin rechnen würden, waren es nach dem zähen Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) nur noch 37 Prozent.

Damit ist die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) allerdings immer noch Favorit auf den Titel. Dahinter folgen die in der Vorrunde dreimal siegreichen Spanier (29 Prozent) und der bisher enttäuschende Vize-Weltmeister Frankreich (10 Prozent).

Im Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund gegen Dänemark ist die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann klar favorisiert. 89 Prozent der Befragten gehen von einem Sieg aus.

© 2024 SID