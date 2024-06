Kimmich (r.) und Andrich im Spiel gegen die Schweiz

Foto: IMAGO/Team2/IMAGO/Team2/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mit Joshua Kimmich und Robert Andrich haben sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offensichtlich zwei Gleichgesinnte gesucht und gefunden. Ob beim lässigen Pool-Kick, einer nächtlichen Schwimmeinlage oder der liebevollen Pflanzenpflege - das Duo ist stets gemeinsam mit Feuereifer und jeder Menge guter Laune dabei.

Der neueste Internet-Hit der Münchner und Leverkusener Verbindung: Kimmichs Köpfer. Das jetzt veröffentlichte Video aus den Tagen vor dem EM-Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) zeigt den Bayern-Profi nachts in Trainingsklamotten am Pool, aus dem Off ist Andrichs Stimme zu hören. "Genau so, wie du bist jetzt - Köpper rein", fordert er Kimmich unter beiderseitigem Gelächter zum Sprung ins kühle Nass auf.

Der Rechtsverteidiger legt grinsend sein Handy weg und kündigt an, er werde sogar "einmal bis rüber schwimmen" - und schon gleitet er formvollendet ins Wasser. "Ey, das ist Wahnsinn, Junge!", ruft Andrich begeistert und kommentiert launig: "Du bist doch nicht ganz dicht!"

Auch bei der Pflege des Bonsai, den Kimmich beim Einzug ins EM-Quartier geschenkt bekommen hat, macht das Duo gemeinsame Sache. "Good morning bonsai", schrieb Andrich am Mittwoch zu einem Foto des Bäumchens in seiner Instagram-Story, Kimmich besprühte es in einem anderen Beitrag mit Wasser und meinte: "Der wird's uns danken!"

Der Münchner hat die Pflanze mit verschiedenen Zetteln verziert, auf die er Botschaften und Sprüche geschrieben hat. "Eisern bleiben", "Gesundheit" oder "be happy :)" steht dort, und: "Bitte streichle mich!" Er selbst, Andrich oder Pascal Groß kamen der Aufforderung schon nach, wie in verschiedenen Videos zu sehen ist. Fortsetzung folgt.

© 2024 SID