Neuer Mann in Köpenick: Bo Svensson

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Union Berlins neuer Trainer Bo Svensson traut seinen dänischen Landsmännern im Achtelfinale der Fußball-EM gegen Deutschland einiges zu. "Was ich so in der deutschen Presse höre, ist, dass alle erwarten, dass die Deutschen da weiterkommen. Ich glaube, es wird schon nicht so einfach. Dänemark ist eine routinierte Mannschaft, die ich nicht unterschätzen würde. Deutschland ist Favorit, aber ich glaube, es wird schwieriger, als viele sich vorstellen", sagte Svensson.

Am kommenden Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) treffen die Dänen in Dortmund in der Runde der letzten 16 auf den Gastgeber. "Es ist ein bisschen lustig, dass es zu dieser Konstellation kommt. Auch für mich. Aber grundsätzlich denke ich, dass es den Dänen guttut, Underdog zu sein. Sie haben ihr bestes Gruppenspiel gegen die Engländer abgeliefert", sagte Svensson bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch.

Die Dänen hatten die Gruppe C nach drei Remis mit drei Punkten hinter dem Ersten England (fünf Zähler) auf Rang zwei beendet. Gegen den englischen Mitfavoriten holten die Skandinavier ein 1:1.

© 2024 SID