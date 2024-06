Domenico Tedesco und seine Belgier fordern im Achtelfinale der Fußball-EM Vizeweltmeister Frankreich. Nach dem 0:0 gegen die Ukraine zum Abschluss der Vorrunde steht fest, dass Belgien die Gruppe E als Zweiter beendet - damit geht es nun am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf gegen Kylian Mbappe und Co.

Auf Domenico Tedesco wartet eine schwierige Aufgabe

Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (0:1) und dem folgenden 2:0 gegen Rumänien zitterte sich Belgien gerade so weiter. Der ewige Geheimfavorit wird sich steigern müssen.

Bislang blieben Frankreich und Belgien beim Turnier in Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Die Franzosen, die sich um die Offensive und ihren mit einer Schutzmaske spielenden Superstar Mbappe sorgen, hatten in der Gruppe D hinter Österreich den zweiten Platz belegt.

