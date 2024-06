Ukraines Trainer Serhij Rebrow

Der ukrainische Nationaltrainer Serhij Rebrow sieht sein Team trotz des unglücklichen Ausscheidens bei der EM für die nächsten Jahre gerüstet. "Das ist ein Team mit einer großen Zukunft. Nur weil wir uns nicht qualifiziert haben, heißt das nicht, dass wir etwas verändern müssen. Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte Rebrow nach dem 0:0 gegen den Favoriten Belgien.

Auch Belgiens Superstar Kevin De Bruyne lobte den Kontrahenten: "Das ist eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Talent. Sie werden bei großen Turnieren wieder dabei sein."

Ein Tor fehlte den Ukrainern, um das Achtelfinale auf ihrer emotionalen Mission zu erreichen. Trost gab es deshalb von Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Wir danken dem ukrainischen Team, das trotz des unglücklichen Ausgangs für uns als Nation gekämpft hat", schrieb Selenskyj bei X: "Große Siege liegen vor uns - die Siege der Ukraine." Nun gehe es darum, wieder aufzustehen und nach vorne zu blicken.

Die Teilnahme an der EURO sei, so Rebrow, "für unser Land sehr wichtig gewesen. Wir haben den Leuten in Europa und unseren Menschen zu Hause gezeigt, dass wir ein Teil von Europa sind. Alle in der Ukraine sind natürlich unglücklich über das Aus, aber es gibt keinen Vorwurf an die Spieler." Durch den Krieg seien in der Ukraine "viele Stadien und Plätze durch Raketen zerstört, aber wir werden weitermachen", sagte Rebrow kämpferisch.

