Fanzone am Stuttgarter Schlossplatz

Foto: IMAGO/Hettrich/IMAGO/Hettrich/SID/IMAGO/Arnulf Hettrich

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer in der Fanzone in Stuttgart hat die Polizei einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Dieser soll nach Angaben der Behörden beim Public Viewing auf dem Schlossplatz während der EM-Partie zwischen der Türkei und Tschechien (2:1) drei Männer verletzt haben. Diese mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Einsatzkräfte hatten am Mittwochabend in der Fanzone eine Auseinandersetzung bemerkt. Dabei sei ersten Ermittlungen zufolge auch ein Messer eingesetzt worden. Der Schlossplatz war kurzfristig abgesperrt. Es habe aber "keine akute Gefährdungslage" vorgelegen, so die Polizei. Es sei ein Hinweisportal eingerichtet worden, in dem Zeugen ihre Bilder, Videos und Hinweise hochladen können.

