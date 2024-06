RTL freut sich über starke EM-Quoten

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Quoten teils über sechs Millionen, Marktanteile mitunter jenseits der 40 Prozent: Nach der absolvierten EM-Vorrunde hat der Fernsehsender RTL ein sehr positives Zwischenfazit für seine Übertragungen gezogen.

Man sei "sehr glücklich, ein wichtiger Teil dieser stimmungsvollen und hochspannenden Heim-EM zu sein", sagte ein RTL-Sprecher dem SID am Donnerstag. Die EURO sei ein "Ausnahmeereignis im deutschen Fernsehen und wir sind hochzufrieden mit unseren Live-Übertragungen und der begleitenden EM-Berichterstattung auf den Sendern und Plattformen von RTL Deutschland."

Mit 19,89 Millionen Nutzern sei die EM-Programmmarke "Fußball: UEFA EURO 2024" in der Kalenderwoche 24 die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe in TV und Streaming. Topwerte erzielte mit einer Einschaltquote von 6,87 Millionen die 18-Uhr-Übertragung der Partie Türkei gegen Georgien (35,1 Marktanteil), Polen gegen die Niederlande erreichte an einem Sonntagnachmittag 6,17 Millionen Fußballfans bei RTL. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,7 Prozent.

Den Spitzenwert bei dieser EM konnte bislang die ARD verbuchen. Beim abschließenden deutschen Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) schauten 25,57 Millionen Menschen zu, dies entsprach einem Marktanteil von 73,4 Prozent. Damit übertraf die Partie die ersten beiden Spiele gegen Schottland (ZDF/22,49, MA:69,0) und Ungarn (ARD/23,89, MA: 76,7).

RTL, das noch je ein Achtelfinale und ein Viertelfinale exklusiv im Free-TV zeigt, blickt nun "voller Vorfreude auf unsere weiteren EM-Übertragungen". RTL gehört neben den Öffentlich-Rechtlichen und der Streamingplattform MagentaTV zu den übertragenden deutschen Sendern, zeigt aber keine Spiele des DFB-Teams.

