Florian Wirtz wird wieder weiß tragen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in ihrem EM-Achtelfinale gegen Dänemark in den weißen Trikots auflaufen. Das bestätigte der DFB vor der Begegnung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf SID-Anfrage.

In der Vorrunde hatte die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Schottland (5:1) und gegen die Schweiz (1:1) die weißen Heimtrikots getragen, gegen Ungarn (2:0) lief das Team in pink-lila auf. Das Shirt ist das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB.

