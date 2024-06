Jamal Musiala beim Training

Jamal Musiala sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die K.o.-Phase bei der Heim-EM gerüstet. "Das ist kein leichter Weg. Aber wenn man den Titel holen will, muss man die besten Mannschaften schlagen. Und diese Herausforderung nehmen wir an. Wir haben den Glauben und das Selbstvertrauen, die EM gewinnen zu können", sagte der Jungstar vor dem Achtelfinale gegen Dänemark der Münchner Abendzeitung.

Im Falle eines Sieges am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund könnte es im Viertelfinale zu einem Duell mit Spanien kommen. "Wenn wir von Spiel zu Spiel fokussiert sind, ist alles möglich", sagte Musiala, der von einem Endspiel gegen England träumt. "Das wäre echt cool. Ein EM-Finale gegen England wäre definitiv mein Highlight, ein spezieller Moment in meiner Karriere. Aber das ist Zukunftsmusik."

Der 21-Jährige hat einen Großteil seiner Kindheit in England verbracht. Dass er sich für die DFB-Auswahl entschieden hat, bereut der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München nicht. "Ich hatte nie einen Zweifel an meiner Entscheidung für Deutschland – auch nicht bei den letzten Turnieren, die nicht so positiv für uns gelaufen sind", sagte Musiala.

