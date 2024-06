Das DFB-Team beim Abschlusstraining

Foto: /SID

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf einen Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Der Abwehrchef absolvierte am Freitag nach seiner Oberschenkelzerrung gut gelaunt das Abschlusstraining in Herzogenaurach und stand dabei sogar im Siegerteam, dann ging er am Nachmittag wie der Rest des Kaders mit rund 45-minütiger Verspätung in Nürnberg an Bord des Fluges LH 2573 Richtung Dortmund.

In den vergangenen Tagen war Rüdiger intensiv behandelt worden und hatte nur Laufeinheiten absolviert. Für die DFB-Auswahl wäre ein Mitwirken des Champions-League-Siegers von Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) wichtig. Nagelsmann muss bereits auf Rüdigers gelbgesperrten Nebenmann Jonathan Tah verzichten. Für Tah wird Nico Schlotterbeck in die Mannschaft rücken, Waldemar Anton steht für den Notfall als Ersatz für Rüdiger bereit.

Am Freitagabend werden sich noch Nagelsmann und Robert Andrich auf der abschließenden Pressekonferenz zum Spiel äußern.

