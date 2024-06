Bekommt sein drittes EM-Spiel: Felix Zwayer

Der deutsche Fußball-Schiedsrichter Felix Zwayer bekommt seinen dritten EM-Einsatz. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mitteilte, pfeift der 43 Jahre alte Berliner das Achtelfinale zwischen Rumänien und den Niederlanden am Dienstagabend in München (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Zwayer war bislang bei den Vorrundenspielen Italien gegen Albanien (2:1) und Türkei gegen Portugal (0:3) zum Einsatz gekommen und hatte die Spiele souverän geleitet. Der zweite deutsche EM-Schiedsrichter, Daniel Siebert, wird kein eigenes Achtelfinale pfeifen.

"Diese Entscheidungen werden nur auf der Grundlage der Leistung getroffen", sagte UEFA-Refereeboss Roberto Rosetti: "Mein einziges Ziel ist es, richtige Entscheidungen auf der Grundlage von Leistungsprinzip, Qualität und unseren Werten zu treffen."

