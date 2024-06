Bald Weltfußballer? Chwitscha Kwarazchelia

Torwart Giorgi Mamardaschwili sieht Georgiens Star Chwitscha Kwarazchelia schon als Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Er ist einer der besten auf dem Planten. Er kann Weltfußballer werden", sagte der Keeper des FC Valencia vor dem EM-Achtelfinale am Sonntag in Köln gegen Titelfavorit Spanien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) über den Offensivspieler vom SSC Neapel.

Trotz der Außenseiterrolle geht Trainer Willy Sagnol zuversichtlich das K.o.-Spiel gegen die Iberer. "Natürlich ist Spanien die bisher beste Mannschaft des Turniers. Aber wir haben viel Selbstvertrauen. Wir möchten Europa zeigen, dass wir nicht nur verteidigen können", sagte der Franzose: "Der Einzug ins Achtelfinale war sehr emotional. Wir hatten nicht erwartet, hier zu sein."

Die deftige Pleite der Georgier im September des vergangenen Jahres in der Qualifikation gegen Spanien in Tiflis (1:7) sieht Sagnol sogar als Vorteil. "Wir hatten in meiner Amtszeit bessere Moment, das ist wahr. Aber das Spiel war ein Teil unserer Reise", betonte der Ex-Profi von Bayern München: "Wir haben viel daraus gelernt."

Tatsächlich verloren die Georgier rund zwei Monate später das Rückspiel "nur" noch mit 1:3. Am Sonntag möchte es Sagnols Mannschaft noch besser machen.

