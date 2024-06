Hans Krankl traut der österreichischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM noch viel zu. "Es ist alles möglich - bis zum Finale sogar. Spanien ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, und dann kommt schon Österreich", sagte die Fußball-Ikone bei Sport1.

Die ÖFB-Leistungen sorgen bei Hans Krankl für gute Laune

Foto: IMAGO/Isabelle Ouvrard/IMAGO/Isabelle Ouvrard/SID/IMAGO/Isabelle Ouvrard

In Österreich herrsche aufgrund der positiven EM "immer Partystimmung". ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick "passt perfekt" und sei "im richtigen Moment am richtigen Platz". In Österreich "hat er das Sagen. Das hätte er bei Bayern sicher nicht gehabt", sagte Krankl.

Die deutsche Nationalmannschaft habe ihm vor allem im Auftaktspiel gefallen, "dann weniger". Spanien und Österreich seien bislang besser, so der 71-Jährige.

Dennoch macht er sich um die DFB-Elf keine Sorgen. "Spieler wie Wirtz, Musiala oder Sane machen mich froh. Das sind absolute Weltklasse-Spieler", sagte Krankl. Die Erwartungshaltung sei in Deutschland eine ganz andere, der Titelgewinn "ist quasi ein Muss". Ein mögliches Endspiel zwischen Deutschland und Österreich bezeichnet Krankl als "Traum. Besser geht es gar nicht."

Krankl ist mit 34 Toren in 69 Länderspielen eine österreichische Legende. Insgesamt fünf Mal wurde er zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt.

