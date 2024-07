Kasper Hjulmand bedankt sich bei den Fans

Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/SID/IMAGO/Revierfoto

In Dänemark wird nach dem EM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft über die Zukunft von Trainer Kasper Hjulmand diskutiert. "Wird der Platz von Kasper Hjulmand zur Debatte stehen? Natürlich - so soll und muss es sein", schrieb die dänische Zeitung BT nach dem 0:2 (0:0) im Achtelfinale in Dortmund gegen Deutschland.

Das Team um Kapitän Christian Eriksen schied ohne Sieg aus, in der Vorrunde hatten die Dänen dreimal unentschieden gespielt. Dass Dänemark unter Hjulmand auch bei der vergangenen WM in Katar ohne Erfolg ausgeschieden war und nun seit sieben Endrunden-Partien sieglos ist, sei "peinlich", schrieb das Boulevardblatt Ekstra Bladet. Laut BT endete ein EM-Sommer, "der nie wirklich Spaß gemacht hat".

Hjulmand, der einen Vertrag bis 2026 besitzt, verwies bei der Frage nach seiner Zukunft auf den Halbfinal-Einzug bei der EM 2021 und kündigte eine Analyse an. "Dann schauen wir, wie wir die Mannschaft verbessern können", sagte der 52-Jährige. Es gehe darum, "noch mehr talentierte Spieler zu produzieren. Unser Ziel ist es, noch näher an die großen Favoriten heranzukommen."

© 2024 SID