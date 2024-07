Memphis Depay nach dem Spiel gegen Österreich

Foto: AFP/SID/CHRISTOPHE SIMON

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Memphis Depay blickt nach der durchwachsenen Gruppenphase optimistisch auf das anstehende Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Rumänien. "Wir sind in einem Prozess", sagte der 30-Jährige am Sonntag, "das Turnier geht jetzt erst richtig los."

Die drei Spiele in der Gruppe D liefen für die Niederländer alles andere als nach Plan. Auf den mühsamen Auftaktsieg gegen Polen (2:1) folgte ein blutleerer Auftritt beim 0:0 gegen Frankreich. Aufgrund der Niederlage gegen Österreich (2:3) beendete die Mannschaft von Ronald Koeman die Gruppe nur auf Rang drei. Am Dienstag steht in München das Achtelfinale gegen Rumänien (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf dem Plan.

"Ich denke, von hier aus kann es nur noch besser werden", meinte Depay, dessen persönliche Formkurve im dritten Gruppenspiel nach oben zeigte: "Ich war im letzten Spiel zufrieden, aber als Team hatten wir Problemen." Beim Auftritt gegen Österreich hatte der Stürmer sein erstes Turniertor erzielt.

Damit weitere Treffer folgen, müsse die Mannschaft aus Fehlern lernen. "Eine Reise ist nie perfekt, es ist normal, dass es zu Reibung kommt", sagte Depay: "Wenn die Ergebnisse nicht den Wünschen entsprechen, ist es logisch, dass es zu Irritationen kommt, das ist menschlich." Diese gelte es vor dem ersten K.o.-Spiel der Niederländer auszuräumen.

© 2024 SID