Wieder auf links: Phil Foden

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Aller Kritik zum Trotz hat Englands umstrittener Teammanager Gareth Southgate die schwächelnde Offensive vor dem Achtelfinale der Fußball-EM gegen die Slowakei nicht umgestellt. Erneut beorderte der Coach Phil Foden, Spieler des Jahres in der Premier League, auf den linken Flügel - statt wie von vielen Experten gefordert auf die Zehn. Dort erhielt wieder Jude Bellingham den Vorzug. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid, der am Samstag im Mannschaftskreis seinen 21. Geburtstag gefeiert hatte, enttäuschte in den letzten beiden Gruppenspielen.

Einziger Wechsel: Der 19-jährige Kobbie Mainoo rückte als jüngster Spieler in Englands Startelf bei einem großen Turnier seit zehn Jahren für Conor Gallagher im defensiven Mittelfeld ins Team.

© 2024 SID