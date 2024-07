Jude Bellingham machte den Unterschied

Foto: AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Presse, Experten, Mitspieler: Jude Bellinghams genialer Fallrückzieher im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei hat das gesamte Fußball-Mutterland begeistert. "Jude macht, was Jude macht, und das war ein unglaubliches Tor", sagte Englands Kapitän Harry Kane nach dem Einzug ins Viertelfinale. Der Treffer des Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid sei "einer der besten in der Geschichte unseres Landes, denke ich."

Der Ex-Dortmunder Bellingham hatte die "Three Lions" gegen Außenseiter Slowakei mit seinem artistischen 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit vor dem EM-Aus bewahrt, nie traf England bei einem großen Turnier in der regulären Spielzeit später zum Ausgleich. In der Verlängerung erzielte schließlich Kane den 2:1-Siegtreffer. Im Viertelfinale trifft der Vize-Europameister am Samstag (18.00 Uhr) in Düsseldorf nun auf die Schweiz.

"Alles, was er anfasst, wird zu Gold", jubelte die BBC. Die Daily Mail schrieb von den "Comeback-Königen" - und der frühere Starstürmer Gary Lineker meinte bei X: "Deshalb ist er ein Superstar. Juuuuuuude."

Der hochgelobte Retter blieb betont gelassen. "Wir haben das Spiel gemeinsam gewonnen. Nicht ich, nicht Harry, nicht die individuellen Momente", sagte Bellingham. Nach seinem Tor war er anscheinend weniger bescheiden gewesen, Lippenleser wollten zwei Worte erkannt haben: "Wer sonst?!" Später gab er immerhin zu: "Es ist schwierig zu verneinen, dass dies einer der wichtigsten Momente meiner Karriere ist." Am Samstag hatte Bellingham seinen 21. Geburtstag gefeiert.

© 2024 SID