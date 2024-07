Pflichtaufgabe erfüllt, jetzt wartet Deutschland: Nach dem souveränen Einzug in das EM-Viertelfinale freut sich ganz Spanien auf den Kracher gegen das DFB-Team. "Wir sind sehr froh, wir müssen einfach so weitermachen", sagte Torschütze Nico William nach dem letztlich souveränen 4:1 (1:1)-Erfolg des Topfavoriten gegen Außenseiter Georgien: "Deutschland wird auf jeden Fall schwierig, aber wir haben eine wunderbare Mannschaft, wenn wir so weiterspielen, werden wir gewinnen." Der Leipziger Bundesliga-Profi Dani Olmo sagte: "Es ist sehr aufregend, gegen die Heimmannschaft zu spielen. Das wird für mich eine sehr besondere Herausforderung."

Williams und Spanien bereit für Deutschland

Foto: AFP/SID/ANGELOS TZORTZINIS

Die heimische Presse war nach dem deutlichen Sieg begeistert. "Spaniens großartiges Spiel, das uns träumen lässt", schrieb die Marca im Anschluss an das Achtelfinale - und nahm den nächsten Gegner ins Visier: "Spanien ist eine Party - und lässt Deutschland erzittern."

Gegen Georgien geriet die Mannschaft von Nationaltrainer Luis de la Fuente durch ein Eigentor von Robin Le Normand (18.) früh in Rückstand. Doch der Favorit blieb cool, drehte dank der Treffer von Rodri (39.), Fabian Ruiz (51.), Williams (75.) und Dani Olmo (83.) die Begegnung.

Und somit wartet nun am Freitag in Stuttgart (18 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER) das Duell mit der deutschen Mannschaft. "Der Gastgeber, Kroos' Deutschland, erwartet uns", titelte die AS: "Wenn wir feiern wollen, müssen wir bereit sein, mit jedem zu tanzen."

© 2024 SID