Obwohl er gesamt nur 90 Minuten, resultierend aus zwei Kurzeinsätzen vs. Frankreich (31) und Polen (59), in drei Gruppenspielen für das ÖFB-Team zum Einsatz kam, wurde Gernot Trauner von der deutschen Fachpublikation "Kicker Sportmagazin" in das "Team der Vorrunde" gewählt. Beim 3:1 über Polen war der 32-jährige Linzer die "tragische Figur", brachte mit seinem Kopfballtor zum 1:0 die Rangnick-Mannschaft auf die Siegerstraße, um dann jedoch wegen einer Muskelverletzung nach einer Spielstunde auszuscheiden und gegen die Niederlande zu fehlen. Der Holland-Legionär arbeitet intensiv an seinem Comeback.

Hoch, höher, am höchsten... Gernot Trauner. Der 32-jährige Linzer ragte gegen Polen heraus und brachte mit seinem 1:0-Führungstor per Kopfball das ÖFB-Team auf die Siegerstraße. In seinem 13. A-Länderspiel-Einsatz war es für den erfahrenen Abwehrspieler sein erster Pflichtspieltreffer, nachdem der Holland-Legionär zuvor am 11. November 2020 in einem Testspiel gegen Luxemburg beim 3:0-Sieg erfolgreich war.

Rückkehr auf Trainingsplatz mit Lauf- und Kräftigungsübungen

Am heutigen Montag kehrte Gernot Trauner erstmals seit seiner gegen Polen am 21. Juni erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel wieder auf den Trainingsplatz zurück. Der Abwehrchef von Feyenoord Rotterdam, der ausgerechnet gegen die Niederlande verletzungsbedingt im letzten Gruppenspiel fehlte, absolvierte im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz abseits des Abschlusstrainings des ÖFB-Teams vor dem Achtelfinal-Aufeinandertreffen mit der Türkei in Leipzig (Dienstag, 02.07., 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) per Lauf- und Kräftigungsübungen.

Für die morgige K.o.-Runden-Partie steht der Routinier, der 13 Einsätze für das ÖFB-A-Team bestritt, noch nicht zur Verfügung. Womöglich jedoch könnte der Linzer im eventuellen Viertelfinal-Spiel wieder mitwirken und dann vielleicht doch noch sein "Niederlande-Match" bekommen. Denn falls Österreich aufsteigt und auch die Holländer ihr Achtelfinalspiel morgen gegen Rumänien gewinnen (Die., 02.07., 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) käme es am kommenden Samstag (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zum erneuten Duell der beiden Vorrunden-Kontrahenten. In der Gruppenphase gewann das ÖFB-Team bekanntlich mit 3:2 über "Oranje".

Vorteil Österreich: Türkei ohne ihren besten Spieler

Im heutigen ÖFB-Teamtraining waren abgesehen von Gernot Trauner bei anfangs strömendem Regen alle übrigen Kaderspieler dabei. Der ÖFB-Tross macht sich am frühen Nachmittag auf die zweistündige Busreise nach Leipzig. Bis auf Trauner und den gelbgesperrten Patrick Wimmer stehen dem 66-jährigen, deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick morgen alle Spieler zur Verfügung.

Während bei Gegner Türkei mit dem gelbgesperrten Hakan Çalhanoğlu der Top-Spieler fehlt. Der gebürtige Mannheimer absolvierte 89 Länderspieleinsätze (19 Tore) für die Türken. Somit kommt es nicht zum Duell der Kapitäne mit Vereinskollege von Marko Arnautovic, beide ja in der abgelaufenen Saison Meister in der Serie A mit Inter Mailand geworden.