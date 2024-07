Der Gruppensieg ist abgehakt: Für Österreichs deutschen Teamchef Ralf Rangnick zählen die Lorbeeren für die starken Leistungen in der Vorrunde der Fußball-EM nichts mehr, im Achtelfinale gegen die Türkei am Dienstag in Leipzig (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) müsse sein Team "sofort in den Play-off-Modus starten", denn das Turnier gehe "von vorne los", betonte Rangnick. Das ÖFB-Team will den Vorrunden-Flow mitnehmen und geht als klarer Favorit in das Match, zumal bei den Türken ihr bester Spieler - Hakan Çalhanoğlu (Inter Mailand) - gelbgesperrt fehlt.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Foto: AFP/SID/Odd ANDERSEN

"Brauchen heiße Herzen auf dem Platz, aber in jeder Situation kühlen Kopf"

Er wisse, dass "die Türkei versuchen wird, Emotionen ins Spiel zu bringen", erklärte der seit Samstag 66-jährige Deutsche vor dem Spiel in seiner alten Heimat Leipzig: "Wir brauchen auch heiße Herzen auf dem Platz, aber in jeder Situation einen kühlen Kopf."

Rangnick rechnet mit einem engen Spiel, das 6:1 vom Test im März sei "kein großes Thema" mehr: "Ich glaube auch nicht, dass es einen Einfluss haben wird. Von uns wird keiner glauben, dass das ein Vorteil ist, zumal wir damals etwas zu hoch gewonnen haben."

Der langjährige Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig wehrte bei der Pressekonferenz erneut Fragen ab, ob seine Mannschaft nun einer der Titelfavoriten sei. "Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht völlig unmöglich", sagte Rangnick und nannte als ernsthaften Anwärter beispielhaft die Spanier, die nach vier überzeugenden Siegen im Viertelfinale auf die deutsche Mannschaft treffen.

Für Rangnick gibt es ohnehin "nur einen Weg, weit zu kommen: Jedes Spiel so anzugehen, als wäre es das letzte."

