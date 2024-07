Kounde im Achtelfinale gegen Belgien

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Nach dem Rechtsruck in der französischen Politik hat sich Nationalspieler Jules Kounde dem Wahlaufruf seiner Mitspieler mit emotionalen Worten angeschlossen. "Ich bin sehr enttäuscht, welche Richtung unser Land einschlägt. Es hat eine Partei sehr viel Unterstützung bekommen, die gegen unsere Werte handelt", klagte der Außenverteidiger vom FC Barcelona nach dem Sieg im EM-Achtelfinale gegen Belgien (1:0) in Düsseldorf.

Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Rechtsruck bei den Europawahlen das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. In der ersten Runde wurde die rechtspopulistische Rassemblement National zur stärksten Partei. "Sie wollen Gräben in der Gesellschaft ziehen", sagte Kounde, der als Spieler des Spiels in der Pressekonferenz sprach. "Ich hoffe, dass diejenigen, die nicht wählen waren, beim zweiten Wahlgang an die Urne gehen, damit der Rassemblement National nicht durchkommt."

