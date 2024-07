Erstmals bei der UEFA Euro 2024 geht das ÖFB-Team als klarer Favorit in ein Match, trifft ab 21 Uhr (LIGAPORTAL-Liveticker) im letzten Achtelfinalspiel auf die Türkei und kann Historisches schaffen: Den ersten Aufstieg für Rot-Weiß-Rot in ein EM-Viertelfinale. Heuer am 26. März setzte sich die Mannschaft vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in einem Testspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 6:1 gegen die Auswahl um den italienischen Trainer Vincenzo Montella durch. In gesamt 17 Duellen gewann Österreich neun Mal, bei einem Remis und sieben Niederlagen. Nachfolgend die AUFSTELLUNGEN beider Nationalteams.

Heimspiel für Dauerbrenner (absolvierte alle bisherigen drei EM-Spiele über die gesamte Dauer) und RB Leipzig-Legionär Nicolas Seiwald in seinem "Wohnzimmer Red Bull Arena". Bringt der 23-jährige Kuchler in seinem 28. ÖFB-A-Team-Einsatz mit der Rangnick-Mannschaft den nächsten Gegner "zu Fall"? Rot-Weiß-Rot im Flow! Die Vorzeichen stehen gut für einen historischen, erstmaligen Aufstieg in ein EM-Viertelfinale für Österreich, das bereits im März in einem Testspiel gegen die Türken einen 6:1-Kantersieg landete. Wer trifft am Samstagabend ab 21 Uhr im Viertelfinale auf die Niederlande, die soeben ihr Achtelfinalspiel gegen Rumänien mit 3:0 gewann?

DAS SIND DIE AUFSTELLUNGEN

UEFA Euro 2024 - Achtelfinale - Red Bull Arena, Leipzig - 21 Uhr Anpfiff

Österreich (4-2-3-1): Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic (K). Teamchef: Ralf Rangnick.

Es fehlen: Trauner (verletzt), Wimmer (Gelbsperre)

Türkei (4-2-3-1): Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Ayhan (K), Yüksek - Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz. Teamchef: Vincenzo Montella.

Es fehlen: Akaydin und Kapitän Calhanoglu (beide Gelbsperre)

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

