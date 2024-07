Nationalspieler Leroy Sane

Für Leroy Sane ist die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Schlüssel zum Erfolg. "Vorher waren wir nicht so stabil. Das war eine große Schwäche von uns. Diese Schwäche hat er uns genommen", sagte Sane vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Spanien am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart.

Der 34-jährige Kroos beendet nach der Heim-EM seine Karriere. Das Spiel gegen die Spanier soll aber noch nicht sein letztes sein. "Jeder weiß, was Toni für eine Qualität hat", lobte Sane. Die Ruhe und Kontrolle von Kroos am Ball würden der DFB-Auswahl "extrem helfen". Daher sei man glücklich darüber, dass er zurückgekommen ist "und uns stärker gemacht hat".

